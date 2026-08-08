Alianza Lima encontró el empate ante Sport Boys. A los 64 minutos, Federico Girotti apareció en el segundo palo para marcar el 1-1 en el Estadio Nacional, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El delantero argentino aprovechó una pelota que parecía perdida y devolvió al cuadro blanquiazul al partido.
Alianza Lima encontró el empate ante Sport Boys. A los 64 minutos, Federico Girotti apareció en el segundo palo para marcar el 1-1 en el Estadio Nacional, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El delantero argentino aprovechó una pelota que parecía perdida y devolvió al cuadro blanquiazul al partido.
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La jugada nació de un centro pasado de Fernando Gaibor. El balón llegó hasta Girotti, quien controló con el pecho, se acomodó rápidamente y sacó un potente remate que terminó venciendo al arquero Diego Melián. El atacante celebró con sus compañeros un gol que llegó cuando Sport Boys parecía tener todo controlado y buscaba ampliar su ventaja.
Con este tanto, Girotti alcanzó los tres goles con Alianza Lima en la temporada 2026: dos los consiguió durante el Torneo Apertura y ahora sumó su primero en el Clausura. El empate vuelve a dejar abierto un partido que había tenido a Sport Boys cerca del segundo tanto, luego de dos goles rosados que fueron anulados.