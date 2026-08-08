Federico Girotti apareció en el momento justo y marcó el 1-1 ante Sport Boys. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
Federico Girotti apareció en el momento justo y marcó el 1-1 ante Sport Boys. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
Por Redacción EC

Alianza Lima encontró el empate ante Sport Boys. A los 64 minutos, Federico Girotti apareció en el segundo palo para marcar el 1-1 en el Estadio Nacional, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El delantero argentino aprovechó una pelota que parecía perdida y devolvió al cuadro blanquiazul al partido.

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