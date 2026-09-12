El argentino Federico Girotti celebra el gol del empate de Alianza Lima vs. Universitario, por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, el 12 de septiembre de 2026. (Foto: Giancarlo Ávila/ @photo.gec)
El argentino Federico Girotti celebra el gol del empate de Alianza Lima vs. Universitario, por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, el 12 de septiembre de 2026. (Foto: Giancarlo Ávila/ @photo.gec)
Por Redacción EC

El argentino Federico Girotti anotó el 1-1 para que Alianza Lima iguale el marcador a los 71’ ante Universitario por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1.

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