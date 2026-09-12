El argentino Federico Girotti anotó el 1-1 para que Alianza Lima iguale el marcador a los 71’ ante Universitario por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1.

El tanto para los ‘Íntimos’ nació de una genialidad de Jairo Vélez, quien sorprendió con un pase bombeado al área de Diego Romero, balón que aprovechó el ‘99′ local para batir la valla de la visita.

Sin embargo, la celebración se realizó en dos tiempos, pues jugadores y equipo técnico de la ‘U’ reclamaron rápidamente una posible posición adelantada del artillero ‘blanquiazul’.

El árbitro del encuentro, Micke Palomino, conversó con sus colegas en el VAR y, al poco tiempo, despejó las dudas y dio por válido el tanto anotado tras la habilitación del defensa ‘crema’ Caín Fara.