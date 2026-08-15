Alianza Lima encontró el 1-0 ante UTC en una acción de viveza en el tiempo de descuento del primer tiempo. A los 45’+2’, Jesús Castillo aprovechó que varios jugadores del cuadro cajamarquino estaban reclamando una decisión al árbitro Joel Alarcón y ejecutó rápidamente un tiro libre.
Alianza Lima encontró el 1-0 ante UTC en una acción de viveza en el tiempo de descuento del primer tiempo. A los 45’+2’, Jesús Castillo aprovechó que varios jugadores del cuadro cajamarquino estaban reclamando una decisión al árbitro Joel Alarcón y ejecutó rápidamente un tiro libre.
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El volante puso el balón en el suelo y, en lugar de esperar la autorización para reanudar el juego, se la pasó rápidamente a Fernando Gaibor. El ecuatoriano recibió con el arco prácticamente desprotegido, debido a que el debutante Ricardo Bettocchi se encontraba fuera de su posición, y definió con un disparo que terminó dentro de la portería.
La jugada generó los reclamos inmediatos de los futbolistas de UTC, quienes consideraron que la acción debía detenerse. Sin embargo, Alarcón permitió que el juego continuara y el tanto de Gaibor significó el 1-0 para el cuadro blanquiazul justo antes del descanso.
Con esta ventaja, Alianza Lima alcanza los 11 puntos en el Torneo Clausura, producto de tres victorias y dos empates en sus primeras cinco presentaciones. El equipo dirigido por Pablo Guede busca mantenerse en la pelea por el segundo torneo del año.
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