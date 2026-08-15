Gaibor marca el 1-0 para Alianza Lima ante UTC. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
Gaibor marca el 1-0 para Alianza Lima ante UTC. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
Por Redacción EC

Alianza Lima encontró el 1-0 ante UTC en una acción de viveza en el tiempo de descuento del primer tiempo. A los 45’+2’, Jesús Castillo aprovechó que varios jugadores del cuadro cajamarquino estaban reclamando una decisión al árbitro Joel Alarcón y ejecutó rápidamente un tiro libre.

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