Alianza Lima encontró el 1-0 ante UTC en una acción de viveza en el tiempo de descuento del primer tiempo. A los 45’+2’, Jesús Castillo aprovechó que varios jugadores del cuadro cajamarquino estaban reclamando una decisión al árbitro Joel Alarcón y ejecutó rápidamente un tiro libre.

El volante puso el balón en el suelo y, en lugar de esperar la autorización para reanudar el juego, se la pasó rápidamente a Fernando Gaibor. El ecuatoriano recibió con el arco prácticamente desprotegido, debido a que el debutante Ricardo Bettocchi se encontraba fuera de su posición, y definió con un disparo que terminó dentro de la portería.

𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗟𝗜𝗠𝗔 1⃣ - 0⃣ 𝗨𝗧𝗖



𝟰𝟲'' 𝗙𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗚𝗮𝗶𝗯𝗼𝗿 pic.twitter.com/cZisy2RXgX — Gallo Negro (@GalloNegroLives) August 16, 2026

La jugada generó los reclamos inmediatos de los futbolistas de UTC, quienes consideraron que la acción debía detenerse. Sin embargo, Alarcón permitió que el juego continuara y el tanto de Gaibor significó el 1-0 para el cuadro blanquiazul justo antes del descanso.

Con esta ventaja, Alianza Lima alcanza los 11 puntos en el Torneo Clausura, producto de tres victorias y dos empates en sus primeras cinco presentaciones. El equipo dirigido por Pablo Guede busca mantenerse en la pelea por el segundo torneo del año.

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