Gianluca Lapadula marca en el minuto 90 y le da la ventaja parcial de 2-1 a Universitario de Deportes frente a Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El delantero ingresó desde el banco al 75’ y cambió el ritmo del partido con su movilidad en ataque. En la jugada decisiva, definió con precisión dentro del área y desató la celebración crema. El gol fue revisado por el VAR y finalmente convalidado, confirmando su importancia. Universitario golpea en el cierre y quedó cerca de asegurar un triunfo clave como local.
Gianluca Lapadula marca en el minuto 90 y le da la ventaja parcial de 2-1 a Universitario de Deportes frente a Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El delantero ingresó desde el banco al 75’ y cambió el ritmo del partido con su movilidad en ataque. En la jugada decisiva, definió con precisión dentro del área y desató la celebración crema. El gol fue revisado por el VAR y finalmente convalidado, confirmando su importancia. Universitario golpea en el cierre y quedó cerca de asegurar un triunfo clave como local.
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