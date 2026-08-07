Universitario de Deportes encontró la ventaja en el momento clave gracias a Gianluca Lapadula, quien marcó el 1-0 ante Sporting Cristal a los 72 minutos en el estadio Monumental, por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El delantero ítalo-peruano conectó de cabeza un preciso centro de Alex Valera, desatando la euforia en las tribunas. El tanto llegó en un partido muy disputado y con escasas ocasiones claras. Con esta anotación, el conjunto crema dio un paso importante para quedarse con tres puntos vitales en condición de local.