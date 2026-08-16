Por Adrián Puga

¡Apareció el goleador! Gianluca Lapadula volvió a marcar, este domingo 16 de agosto, en el duelo entre y por la. El delantero ‘crema’ no perdonó desde el punto penal y aumentó la ventaja sobre FC Cajamarca a 3-1.

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