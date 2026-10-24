Gianluca Lapadula marcó el 2-0 de Universitario sobre Juan Pablo II. (Foto: Captura de pantalla)
Gianluca Lapadula marcó el 2-0 de Universitario sobre Juan Pablo II. (Foto: Captura de pantalla)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes volvió a golpear en el Estadio Monumental. A los 64 minutos del partido ante Juan Pablo II, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1, Gianluca Lapadula apareció para ampliar la ventaja crema y poner el 2-0 en el marcador.

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