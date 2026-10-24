Universitario de Deportes volvió a golpear en el Estadio Monumental. A los 64 minutos del partido ante Juan Pablo II, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1, Gianluca Lapadula apareció para ampliar la ventaja crema y poner el 2-0 en el marcador.

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La jugada nació por la banda, con una buena combinación entre Andy Polo y Lisandro Alzugaray, quien había ingresado en reemplazo de Edison Flores. El argentino llegó hasta una posición favorable y envió un centro rasante al área para encontrar al ‘Bambino’.

Lapadula controló el balón dentro del área y definió para vencer al guardameta rival. Así, el atacante celebró su anotación en una tarde en la que Universitario buscaba hacer valer su dominio y asegurar tres puntos importantes ante su público.

Con el 2-0, los dirigidos por Fabián Bustos ampliaron su ventaja en el Monumental y dieron otro paso en su objetivo de mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura. El encuentro continuaba en juego, con los cremas buscando sostener el resultado.