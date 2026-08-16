Hernán Barcos volvió a aparecer para Sporting Cristal y marcó el 2-0 ante Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026. El ‘Pirata’ aprovechó un gran centro tras un tiro de esquina generado por Santiago González y, con un potente remate, mandó el balón al fondo de la red para ampliar la ventaja del conjunto celeste. Barcos, quien llegó al equipo rimense para el segundo semestre de la temporada, continúa demostrando su jerarquía goleadora y se convirtió nuevamente en protagonista para los dirigidos por Zé Ricardo.

Hernán Barcos volvió a aparecer para Sporting Cristal y marcó el 2-0 ante Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026. El ‘Pirata’ aprovechó un gran centro tras un tiro de esquina generado por Santiago González y, con un potente remate, mandó el balón al fondo de la red para ampliar la ventaja del conjunto celeste. Barcos, quien llegó al equipo rimense para el segundo semestre de la temporada, continúa demostrando su jerarquía goleadora y se convirtió nuevamente en protagonista para los dirigidos por Zé Ricardo. 💥OTRA ASISTENCIA DE GONZALEZ Y AHORA EL PIRATA BARCOS PONE EL SEGUNDO PARA LOS RIMENSES#SportingCristal 2-0 #SportHuancayo



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