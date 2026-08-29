¡Con complicidad del arquero! Jairo Concha descuenta de tiro libre y le da vida a Universitario vs UTC

Universitario consiguió el descuento en un momento clave del partido contra UTC en Cajamar, por la fecha 7 del Torneo Clausura. A los 46′, Jairo Concha descontó para los cremas, que ahora pierden 2-1 ante el combinado local, con un tiro libre que tuvo complicidad del arquero Ignacio Barrios.

El volante merengue se paró frente a la pelota para ejecutar el tiro libre desde un lado del campo. Concha vio el espacio y lanzó la pelota con destino de gol; sin embargo, el arquero Barrios pudo recharzar el balón, pero puso las manos suaves y terminó ingresando en su arco.

El descuento de la U llegó justo antes de finalizar el primer tiempo y le permite a los cremas mantenerse con vida en el partido. El equipo de Héctor Cúper buscará ahora la remontada y llevarse los tres puntos de Cajamarca.

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