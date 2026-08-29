¡Con complicidad del arquero! Jairo Concha descuenta de tiro libre y le da vida a Universitario vs UTC
¡Con complicidad del arquero! Jairo Concha descuenta de tiro libre y le da vida a Universitario vs UTC
Por Redacción EC

Universitario consiguió el descuento en un momento clave del partido contra UTC en Cajamar, por la fecha 7 del Torneo Clausura. A los 46′, Jairo Concha descontó para los cremas, que ahora pierden 2-1 ante el combinado local, con un tiro libre que tuvo complicidad del arquero Ignacio Barrios.

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