¡Con complicidad del arquero! Jairo Concha descuenta de tiro libre y le da vida a Universitario vs UTC

Universitario consiguió el descuento en un momento clave del partido contra UTC en Cajamar, por la fecha 7 del Torneo Clausura. A los 46′, Jairo Concha descontó para los cremas, que ahora pierden 2-1 ante el combinado local, con un tiro libre que tuvo complicidad del arquero Ignacio Barrios.
Universitario consiguió el descuento en un momento clave del partido contra UTC en Cajamar, por la fecha 7 del Torneo Clausura. A los 46′, Jairo Concha descontó para los cremas, que ahora pierden 2-1 ante el combinado local, con un tiro libre que tuvo complicidad del arquero Ignacio Barrios.
El volante merengue se paró frente a la pelota para ejecutar el tiro libre desde un lado del campo. Concha vio el espacio y lanzó la pelota con destino de gol; sin embargo, el arquero Barrios pudo recharzar el balón, pero puso las manos suaves y terminó ingresando en su arco.
El descuento de la U llegó justo antes de finalizar el primer tiempo y le permite a los cremas mantenerse con vida en el partido. El equipo de Héctor Cúper buscará ahora la remontada y llevarse los tres puntos de Cajamarca.
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más