Lisandro Alzugaray marcó golazo para el 3-0 de Universitario sobre Juan Pablo II. (Foto: Captura de pantalla)
Lisandro Alzugaray marcó golazo para el 3-0 de Universitario sobre Juan Pablo II. (Foto: Captura de pantalla)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes convirtió su ventaja en goleada en el Estadio Monumental. A los 87 minutos, Lisandro Alzugaray se lució con una gran acción individual para marcar el 3-0 ante Juan Pablo II, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1.

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