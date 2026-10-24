Universitario de Deportes convirtió su ventaja en goleada en el Estadio Monumental. A los 87 minutos, Lisandro Alzugaray se lució con una gran acción individual para marcar el 3-0 ante Juan Pablo II, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1.

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El argentino ejecutó un tiro libre que chocó en la barrera, pero la jugada estaba lejos de terminar. Alzugaray fue por el rebote, se sacó a dos rivales con habilidad y encontró el espacio para sacar un remate que terminó en el fondo de la red. Una genialidad para desatar la celebración de los hinchas cremas.

Con este golazo, el propio Alzugaray se sumó a la fiesta merengue en una noche en la que Universitario encontró contundencia en el tramo final del encuentro. Los goles de Edison Flores, Gianluca Lapadula y el argentino reflejaron la superioridad crema ante Juan Pablo II en el Monumental.