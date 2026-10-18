En un vibrante encuentro por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, el delantero Luis Iberico abrió el marcador para Sporting Cristal ante Comerciantes Unidos en el Estadio Alberto Gallardo. El gol llegó al minuto 35 de la primera mitad tras una destacada acción colectiva que venció la resistencia visitante. Aunque la anotación pasó por una rigurosa revisión del VAR, el juez principal terminó ratificando la validez del tanto. Con esta anotación, el cuadro rimense se marchó al descanso con una ventaja parcial de 1-0, consolidando su dominio futbolístico en el terreno de juego.