En un vibrante encuentro por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, el delantero Luis Iberico abrió el marcador para Sporting Cristal ante Comerciantes Unidos en el Estadio Alberto Gallardo. El gol llegó al minuto 35 de la primera mitad tras una destacada acción colectiva que venció la resistencia visitante. Aunque la anotación pasó por una rigurosa revisión del VAR, el juez principal terminó ratificando la validez del tanto. Con esta anotación, el cuadro rimense se marchó al descanso con una ventaja parcial de 1-0, consolidando su dominio futbolístico en el terreno de juego.

En un vibrante encuentro por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, el delantero Luis Iberico abrió el marcador para Sporting Cristal ante Comerciantes Unidos en el Estadio Alberto Gallardo. El gol llegó al minuto 35 de la primera mitad tras una destacada acción colectiva que venció la resistencia visitante. Aunque la anotación pasó por una rigurosa revisión del VAR, el juez principal terminó ratificando la validez del tanto. Con esta anotación, el cuadro rimense se marchó al descanso con una ventaja parcial de 1-0, consolidando su dominio futbolístico en el terreno de juego. ¡𝗖𝗼𝗻 𝗴𝗿𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻, 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗜𝗯𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗮𝗯𝗿𝗲 𝗲𝗹 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗮𝗹! 🩵⚽ 📸 Cámara Exclusiva Te Apuesto #Liga1TeApuesto #ElADNdelHincha https://t.co/NUJeKVt86q — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) October 18, 2026