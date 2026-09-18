Alianza Lima necesitaba una respuesta en casa y Marco Huamán se encargó de encontrarla. El lateral blanquiazul apareció para sacar un potente remate que terminó en el fondo del arco de ADT y puso el 1-0 en Matute, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El defensor volvió a demostrar que también puede ser una alternativa de peligro cuando se suma al ataque.

El gol llegó después de que los íntimos intentaran imponer condiciones desde el arranque. Eryc Castillo había sido uno de los hombres más peligrosos del equipo de Pablo Guede y estuvo cerca de abrir la cuenta luego de una buena acción ofensiva. El ecuatoriano recibió dentro del área y buscó sorprender a la defensa tarmeña, pero la jugada no terminó en gol.

Huamán, sin embargo, no perdonó cuando tuvo su oportunidad. El defensor encontró el espacio necesario y sacó un verdadero misil que dejó sin reacción al arquero visitante. La pelota terminó dentro de la portería y el estadio Alejandro Villanueva explotó con el grito de gol. El lateral volvió a aparecer como protagonista ofensivo, tal como ya había ocurrido en el Apertura, cuando marcó un espectacular tanto ante Cienciano en Cusco.

El tanto también significó un alivio para Alianza Lima, que llegaba golpeado después de perder 2-1 ante Universitario en el clásico disputado en Matute. Los dirigidos por Pablo Guede buscaban volver a sumar de a tres en el Clausura, mientras que ADT llegaba comprometido en la parte baja de la tabla y sin victorias en el torneo.