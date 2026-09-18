Marco Huamán apareció con un potente remate para abrir el marcador ante ADT.
Marco Huamán apareció con un potente remate para abrir el marcador ante ADT.
Por Redacción EC

Alianza Lima necesitaba una respuesta en casa y Marco Huamán se encargó de encontrarla. El lateral blanquiazul apareció para sacar un potente remate que terminó en el fondo del arco de ADT y puso el 1-0 en Matute, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El defensor volvió a demostrar que también puede ser una alternativa de peligro cuando se suma al ataque.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.