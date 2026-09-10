Maximiliano Amondarain aumenta la ventaja de Cienciano ante City Torque por la Sudamericana. Foto: @DSports
Maximiliano Amondarain aumenta la ventaja de Cienciano ante City Torque por la Sudamericana. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Cienciano volvió a golpear antes del descanso. A los 42 minutos del primer tiempo, Maximiliano Amondarain apareció para marcar el segundo tanto del conjunto cusqueño frente a Montevideo City Torque, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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