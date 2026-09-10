Cienciano volvió a golpear antes del descanso. A los 42 minutos del primer tiempo, Maximiliano Amondarain apareció para marcar el segundo tanto del conjunto cusqueño frente a Montevideo City Torque, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El defensor aprovechó la acción ofensiva del equipo dirigido por Horacio Melgarejo y consiguió ampliar una ventaja que había iniciado Cristian Souza, quien había puesto el 1-0. De esta manera, Cienciano se marchó al entretiempo con una diferencia de dos goles en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Amondarain puso el 2-0 a los 42 minutos. Foto: @DSports

El tanto llegó después de que Neri Bandiera tuviera una clara oportunidad para abrir el marcador. El delantero argentino falló una ocasión prácticamente debajo del arco, pero Cienciano mantuvo la presión y encontró posteriormente los goles que le permitieron tomar una importante ventaja.

Cristian Souza marcó el 1-0 para Cienciano

Cienciano abrió el marcador ante Montevideo City Torque gracias a Cristian Souza, quien apareció para poner el 1-0 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El conjunto cusqueño tomó la iniciativa en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y encontró el premio a su presión ofensiva.

¡GOOOLAZO DE CIENCIANO!



Maximiliano Amondarain se animó desde lejos y puso el 2-0 frente a City Torque.



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