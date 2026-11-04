Percy Liza sentencia el partido: Sport Boys gana 2-0 a Universitario a cinco minutos del final. Foto: Liga 1
Percy Liza sentencia el partido: Sport Boys gana 2-0 a Universitario a cinco minutos del final. Foto: Liga 1
Por Redacción EC

Sport Boys amplió su ventaja frente a Universitario gracias a un tanto de Percy Liza, quien apareció a los 83 minutos para colocar el 2-0 en el marcador. El delantero aprovechó un contragolpe que comenzó Miguel Trauco y dejó al conjunto crema contra las cuerdas.

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