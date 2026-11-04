Sport Boys amplió su ventaja frente a Universitario gracias a un tanto de Percy Liza, quien apareció a los 83 minutos para colocar el 2-0 en el marcador. El delantero aprovechó un contragolpe que comenzó Miguel Trauco y dejó al conjunto crema contra las cuerdas.
La jugada nació con una recuperación y salida rápida del equipo chalaco. Miguel Trauco inició el contragolpe y encontró los espacios para avanzar hacia campo rival. La acción terminó con la participación de Percy Liza, quien definió para vencer al arquero de Universitario y aumentar la diferencia a favor de los visitantes.
Con este resultado, Sport Boys se puso 2-0 arriba cuando restaban cinco minutos para cumplir los 90 reglamentarios, además del tiempo adicional. El cuadro rosado quedó muy cerca de conseguir una importante victoria en condición de visitante, mientras Universitario necesitaba reaccionar rápidamente para intentar evitar la derrota.