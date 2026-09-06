Santiago González anotó el 1-0 para Sporting Cristal ante Los Chankas hoy domingo 6 de septiembre de 2026 por el Torneo Clausura. El extremo argentino marcó a los 11 minutos del primer tiempo tras aprovechar un balón disputado por Martín Cauteruccio en el área rival. Con este tanto en el Estadio Alberto Gallardo, González suma otra anotación clave en la temporada, consolidándose como una de las principales figuras del ataque rimense bajo la dirección de Guillermo Farré. El partido se mantiene en desarrollo por la octava fecha del campeonato peruano.

Santiago González anotó el 1-0 para Sporting Cristal ante Los Chankas hoy domingo 6 de septiembre de 2026 por el Torneo Clausura. El extremo argentino marcó a los 11 minutos del primer tiempo tras aprovechar un balón disputado por Martín Cauteruccio en el área rival. Con este tanto en el Estadio Alberto Gallardo, González suma otra anotación clave en la temporada, consolidándose como una de las principales figuras del ataque rimense bajo la dirección de Guillermo Farré. El partido se mantiene en desarrollo por la octava fecha del campeonato peruano. ⚽️¡APARECIÓ EL SANTI GONZÁLEZ PARA MARCAR EL PRIMERO DEL CELESTE!#SportingCristal 1-0 #LosChankas



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