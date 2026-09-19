Deportivo Garcilaso aplasta 4-0 a Universitario en Cusco por Liga 1. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
Deportivo Garcilaso aplasta 4-0 a Universitario en Cusco por Liga 1. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
Por Redacción EC

Deportivo Garcilaso no tuvo piedad de Universitario. El cuadro cusqueño goleó 4-0 a los cremas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la décima fecha del Torneo Clausura y protagonizó una noche perfecta ante su público. El ‘Garci’ salió decidido desde el primer minuto y en apenas diez minutos ya ganaba 2-0: Aldair Salazar abrió la cuenta a los 6’ con un potente cabezazo tras un tiro de esquina y Kevin Sandoval amplió la ventaja con un zurdazo cruzado.

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