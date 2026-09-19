Deportivo Garcilaso no tuvo piedad de Universitario. El cuadro cusqueño goleó 4-0 a los cremas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la décima fecha del Torneo Clausura y protagonizó una noche perfecta ante su público. El ‘Garci’ salió decidido desde el primer minuto y en apenas diez minutos ya ganaba 2-0: Aldair Salazar abrió la cuenta a los 6’ con un potente cabezazo tras un tiro de esquina y Kevin Sandoval amplió la ventaja con un zurdazo cruzado.

Universitario no encontró respuestas al vendaval cusqueño. La defensa crema mostró dificultades para contener los ataques del conjunto dirigido por Lisandro Greppo y, antes del descanso, llegó el tercero. Agustín González aprovechó un balón perdido por Piero Quispe en una zona comprometida, ingresó al área y sacó un remate que se desvió en Williams Riveros antes de terminar dentro del arco defendido por Diego Romero. Garcilaso se fue al entretiempo con una ventaja que reflejaba su superioridad en el campo.

🔴EN 1 MINUTO: MIRA LA GOLEADA DEL RICO GARCI EN EL CUSCO



Deportivo Garcilaso le ganó 4-0 a Universitario y quedó como único puntero del Clausura



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La goleada se completó en el segundo tiempo. Facundo Castelli apareció para marcar el cuarto y desatar nuevamente la celebración en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El delantero argentino, uno de los hombres de ataque del conjunto cusqueño, terminó de sentenciar una jornada que ya tenía a Universitario contra las cuerdas. El equipo local incluso tuvo opciones para ampliar todavía más la diferencia durante el partido.

Con este resultado, Deportivo Garcilaso se convirtió en el nuevo líder del Torneo Clausura, superando a Universitario en la parte alta de la clasificación. Los cremas llegaban a la jornada con 20 puntos, apenas uno más que los cusqueños, por lo que el duelo tenía en juego directamente el primer lugar. Esta vez, el ‘Pedacito de Cielo’ se quedó con todo: goleada, tres puntos y la cima del campeonato.