¡Dos goles en cuatro minutos! Arce y Arroyo marcan el 2-0 de UTC vs Universitario por el Torneo Clausura

Sorpresa en Cajamarca. UTC se hace grande de local y sacó ventaja de 2-0 sobre Universitario de Deportes en el Héroes de San Ramón. Luis Arce y Abdiel Arroyo aparecieron para marcar dos goles en apenas cuatro minutos, en compromiso válido por la fecha 7 del Torneo Clausura.
Sorpresa en Cajamarca. UTC se hace grande de local y sacó ventaja de 2-0 sobre Universitario de Deportes en el Héroes de San Ramón. Luis Arce y Abdiel Arroyo aparecieron para marcar dos goles en apenas cuatro minutos, en compromiso válido por la fecha 7 del Torneo Clausura.
El primero llegó a los 16′, cuando Luis Arce recibió la pelota lejos del arco, se perfiló para rematar desde allí y sacó un bombazo que sorprendió el arco de Diego Romero. El arquero crem nada pudo hacer para evitar el remate del rival que puso en ventaja a los locales.
Pero eso no fue todo. A los 20′, Abdiel Arroyo quedó mano a mano con Romero y definió por debajo del arquero para firmar el 2-0. De esa manera, UTC saca ventaja de local y ahora Universitario tendrá que arriesgar mucho más si quiere evitar la derrota.
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