¡Dos goles en cuatro minutos! Arce y Arroyo marcan el 2-0 de UTC vs Universitario por el Torneo Clausura
¡Dos goles en cuatro minutos! Arce y Arroyo marcan el 2-0 de UTC vs Universitario por el Torneo Clausura
Por Redacción EC

Sorpresa en Cajamarca. UTC se hace grande de local y sacó ventaja de 2-0 sobre Universitario de Deportes en el Héroes de San Ramón. Luis Arce y Abdiel Arroyo aparecieron para marcar dos goles en apenas cuatro minutos, en compromiso válido por la fecha 7 del Torneo Clausura.

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