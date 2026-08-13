Cienciano's forward #19 Matias Succar celebrates after scoring a goal during the first leg of the Copa Sudamericana round of 16 football match between Peru's Cienciano and Brazil's Botafogo, at the Inca Garcilaso de la Vega stadium in Cusco, Peru, on August 13, 2026. (Photo by Jose Angulo / AFP)
Cienciano's forward #19 Matias Succar celebrates after scoring a goal during the first leg of the Copa Sudamericana round of 16 football match between Peru's Cienciano and Brazil's Botafogo, at the Inca Garcilaso de la Vega stadium in Cusco, Peru, on August 13, 2026. (Photo by Jose Angulo / AFP)
/ JOSE ANGULO
Por Redacción EC

¡Está tocado! Matías Succar apareció en el momento adecuado para darle dos puñaladas a Botafogo de las que difícilmente llegue a recuperarse. El delantero de 27 años marcó un doblete en la goleada parcial sobre el ‘Fogao’ por 4-0.

En el minuto 18, Alejandro Hohberg mandó un sorpresivo centro al área de Botafogo, y los defensores no pudieron hacer nada para contener a Succar, quien cabeceó para abrir el marcador en el duelo.

El segundo de Succar llegó en el 30′. Warleson, el portero del ‘Fogao’, dejó la pelota suelta al borde del área, y el delantero del ‘Papá’ no dudó en rematar para el tercero de los locales.

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