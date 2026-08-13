¡Está tocado! Matías Succar apareció en el momento adecuado para darle dos puñaladas a Botafogo de las que difícilmente llegue a recuperarse. El delantero de 27 años marcó un doblete en la goleada parcial sobre el ‘Fogao’ por 4-0.

En el minuto 18, Alejandro Hohberg mandó un sorpresivo centro al área de Botafogo, y los defensores no pudieron hacer nada para contener a Succar, quien cabeceó para abrir el marcador en el duelo.

El segundo de Succar llegó en el 30′. Warleson, el portero del ‘Fogao’, dejó la pelota suelta al borde del área, y el delantero del ‘Papá’ no dudó en rematar para el tercero de los locales.

¡APARECIÓ EL ENMASCARADO! Hohberg asistió y Matías Succar definió de cabeza para el 1-0 de Cienciano ante Botafogo.



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