¡Triunfazo y punta! Sanguinetti y Martínez marcaron el 2-0 de Sport Huancayo vs Melgar.

Sport Huancayo dio un golpe de autoridad de local y venció 2-0 a Melgar en el Estadio IPD de Huancayo por la fecha 15 del Torneo Clausura. El primer gol lo hizo Javier Sanguinetti a los 80′ de penal, con un remate cruzado que batió al arquero Jorge Cabezudo. El VAR intervinó para sancionar una falta previa en el área del ‘Dominó. El segundo tanto fue obra de Juan Martínez (90+5′), quien en una gran acción individual eludió la marca de Alec Deneumostier y facturó frente al arco rival. Con este resultado, el ‘Rojo Matador’ suma tres puntos de local y se pone líder de la tabla con 31 puntos.

Sport Huancayo dio un golpe de autoridad de local y venció 2-0 a Melgar en el Estadio IPD de Huancayo por la fecha 15 del Torneo Clausura. El primer gol lo hizo Javier Sanguinetti a los 80′ de penal, con un remate cruzado que batió al arquero Jorge Cabezudo. El VAR intervinó para sancionar una falta previa en el área del ‘Dominó. El segundo tanto fue obra de Juan Martínez (90+5′), quien en una gran acción individual eludió la marca de Alec Deneumostier y facturó frente al arco rival. Con este resultado, el ‘Rojo Matador’ suma tres puntos de local y se pone líder de la tabla con 31 puntos. SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @elcomercio_peru