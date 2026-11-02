¡Triunfazo y punta! Sanguinetti y Martínez marcaron el 2-0 de Sport Huancayo vs Melgar.
¡Triunfazo y punta! Sanguinetti y Martínez marcaron el 2-0 de Sport Huancayo vs Melgar.
Por Redacción EC

Sport Huancayo dio un golpe de autoridad de local y venció 2-0 a Melgar en el Estadio IPD de Huancayo por la fecha 15 del Torneo Clausura. El primer gol lo hizo Javier Sanguinetti a los 80′ de penal, con un remate cruzado que batió al arquero Jorge Cabezudo. El VAR intervinó para sancionar una falta previa en el área del ‘Dominó. El segundo tanto fue obra de Juan Martínez (90+5′), quien en una gran acción individual eludió la marca de Alec Deneumostier y facturó frente al arco rival. Con este resultado, el ‘Rojo Matador’ suma tres puntos de local y se pone líder de la tabla con 31 puntos.

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