Sport Huancayo está dando el gran golpe en la última jornada del Torneo Clausura. El ‘Rojo Matador’ vence por 4-1 a Universitario en el estadio IPD de Huancayo y, con este resultado, se está consagrando campeón del segundo certamen de la temporada, además de asegurar su presencia en los playoffs de la Liga 1.

La fiesta comenzó temprano para el equipo local. Javier Sanguinetti abrió el marcador a los nueve minutos y Daniel Porozo amplió la diferencia a los 14’, aprovechando el desconcierto de una defensa crema que no encontraba respuestas ante la intensidad del conjunto huancaíno.

La pesadilla para Universitario continuó a los 33 minutos, cuando Sanguinetti volvió a hacerse presente en el marcador para firmar su doblete y establecer el 3-0. Pero todavía había más. Apenas iniciado el segundo tiempo, a los 46’, Porozo también completó su doblete y puso el 4-0 que desató la celebración en las tribunas.

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A los 73 minutos, Falconi había puesto el 5-0 con el que el ‘Rojo Matarador’ sellaba una tarde increíble ante su gente. Sin embargo, el VAR anuló por falta previa.

A los 77 minutos, Bryan Reyna puso el descuento para el conjunto merengue tras una gran jugada individual de Piero Quispe.

Con este resultado, Sport Huancayo se está quedando con el Torneo Clausura y clasificando a los playoffs de la Liga 1. Curiosamente, su próximo rival en las semifinales será el propio Universitario, por lo que el equipo crema tendrá la oportunidad de buscar una revancha inmediata tras esta dura derrota en la altura.