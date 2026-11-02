¡La alegría es celeste! Goles de Sporting Cristal vs FC Cajamarca (4-0) hoy por el Torneo Clausura
¡La alegría es celeste! Goles de Sporting Cristal vs FC Cajamarca (4-0) hoy por el Torneo Clausura
Por Redacción EC

Sporting Cristal encontró la ventaja en el segundo tiempo y vence 4-0 a FC Cajamarca en el Alberto Gallardo, por la fecha 15 del Torneo Clausura. A los 52′, Martín Távara marcó el primero del partido tras un gran pase de Hernán Barcos y poner arriba al cuadro celeste. La jugada se inició por izquierda: Luis Iberico peleó la pelota en el área rival y esta le cayó al ‘Pirata’, quien asistió a Távara y este colocó el balón al palo más lejano del arquero.

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