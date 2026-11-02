¡La alegría es celeste! Goles de Sporting Cristal vs FC Cajamarca (4-0) hoy por el Torneo Clausura

Sporting Cristal encontró la ventaja en el segundo tiempo y vence 4-0 a FC Cajamarca en el Alberto Gallardo, por la fecha 15 del Torneo Clausura. A los 52′, Martín Távara marcó el primero del partido tras un gran pase de Hernán Barcos y poner arriba al cuadro celeste. La jugada se inició por izquierda: Luis Iberico peleó la pelota en el área rival y esta le cayó al ‘Pirata’, quien asistió a Távara y este colocó el balón al palo más lejano del arquero.
Sporting Cristal encontró la ventaja en el segundo tiempo y vence 4-0 a FC Cajamarca en el Alberto Gallardo, por la fecha 15 del Torneo Clausura. A los 52′, Martín Távara marcó el primero del partido tras un gran pase de Hernán Barcos y poner arriba al cuadro celeste. La jugada se inició por izquierda: Luis Iberico peleó la pelota en el área rival y esta le cayó al ‘Pirata’, quien asistió a Távara y este colocó el balón al palo más lejano del arquero.
Diez minutos después, Maxloren Castro apareció para hacer gala de su buen juego individual, rematar al arco y firmar el 2-0 para darle tranquilidad a su equipo. El atacante rimense ya había tenido un remate al palo en el primer tiempo y esta vez le tocó celebrar.
Más tarde, Luis Iberico dejó su huello en el marcador. A los 67′, el delantero celeste superó la marca de su defensor, pisó el área con potencia y definió sin problemas frente al pórtico cajamarquino.
Por último, el cuarto llegó a los 71′ gracias a un autogol de Yordi Vílchez. La pelota le rebotó en la cara al defensor de FC Cajamarca e ingresó al arco. Con ello, los celestes se imponen en su cancha y mantienen sus chances de pelear por el título del certamen.
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