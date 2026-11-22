Universitario golpeó rápido a Alianza Lima por la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Las ‘Leonas’ marcaron dos goles en apenas tres minutos y extendieron a 6-2 el global ante su clásico rival.
Universitario golpeó rápido a Alianza Lima por la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Las ‘Leonas’ marcaron dos goles en apenas tres minutos y extendieron a 6-2 el global ante su clásico rival.
A los 23′, Stephanie Lacoste apareció en el área para decretar el 1-0 de cabeza; mientras que Alesia García sacó un zurdazo que se coló por el segundo palo de la arquera blanquiazul y firmó el 2-0.
Es más, antes del final del primer tiempo, Claudia Domínguez marcó un golazo desde fuerza del área y puso el 3-0 a los 45′. Sin embargo, a los 56′, Daniela Montoya descontó para Alianza Lima y colocó el 3-1. Así, las cremas se acercan al título nacional, mientras que las blanquiazules buscan la heorica.
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