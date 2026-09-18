¡El show de Melgarejo! Técnico de Cienciano se fue al baño, regresó y lo eliminaron. (Foto: AFP)
¡El show de Melgarejo! Técnico de Cienciano se fue al baño, regresó y lo eliminaron. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Una insólita situación se vivió durante la eliminación de Cienciano ante Montevideo City Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Cuando el partido ingresaba en sus últimos minutos, el técnico Horacio Melgarejo abandonó momentáneamente el Estadio Centenario para ir al baño, pero luego volvió y lo eliminaron de la competencia internacional.

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