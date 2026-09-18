Una insólita situación se vivió durante la eliminación de Cienciano ante Montevideo City Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Cuando el partido ingresaba en sus últimos minutos, el técnico Horacio Melgarejo abandonó momentáneamente el Estadio Centenario para ir al baño, pero luego volvió y lo eliminaron de la competencia internacional.

El partido entraba en sus minutos finales. El entrenador regresó poco después al recinto para seguir las acciones desde el banquillo. Sin embargo, su retorno coincidió con el tramo más dramático del encuentro: Cienciano recibió el tercer gol que lo dejó fuera del torneo.

El cuadro cusqueño había llegado a Montevideo con un 2-0 a favor conseguido en la ida. Pero Salomón Rodríguez apareció en dos oportunidades para igualar el marcador global y dejar al equipo imperial contra las cuerdas, a pocos minutos de quedar fuera del torneo.

INCREÍBLE PERO REAL: Horacio Melgarejo se fue al baño cuando dieron el tiempo agregado y cuando volvió... ¡DA SILVA MARCÓ EL 3-0 DE CITY TORQUE PARA ELIMINAR A CIENCIANO DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA!



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La sentencia llegó en los descuentos. Nahuel da Silva, quien había ingresado durante el segundo tiempo, aprovechó una de las últimas ocasiones y marcó el 3-0 que completó la remontada de Montevideo City Torque y desató la celebración en el Estadio Centenario.

Cienciano terminó así su aventura continental en los cuartos de final, luego de haber eliminado previamente a Lanús y Botafogo. La clasificación a semifinales se escapó en Montevideo, donde la peculiar salida de Melgarejo terminó formando parte de una noche que difícilmente olvidarán los hinchas.

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