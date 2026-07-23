¿Hubo penal para Universitario? La ‘picante’ discusión entre el árbitro y el VAR por jugada polémica | VIDEO
¿Hubo penal para Universitario? La ‘picante’ discusión entre el árbitro y el VAR por jugada polémica | VIDEO
Por Redacción EC

Universitario venció 2-1 a ADT en Tarma y sumó tres puntos claves en su debut en el Torneo Clausura; sin embargo, hubo una jugada polémica que encendió el debate. El ‘Tunche’ Rivera cayó en la línea del área tras un cruce con Aylton Mazzo y desde la cabina del VAR advirtieron un posible penal. No obstante, el árbitro Augusto Menéndez dejó seguir el juego, generante un debate entre ambas partes tras la difusión de los audios.

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