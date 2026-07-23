¿Hubo penal para Universitario? La ‘picante’ discusión entre el árbitro y el VAR por jugada polémica | VIDEO

Universitario venció 2-1 a ADT en Tarma y sumó tres puntos claves en su debut en el Torneo Clausura; sin embargo, hubo una jugada polémica que encendió el debate. El ‘Tunche’ Rivera cayó en la línea del área tras un cruce con Aylton Mazzo y desde la cabina del VAR advirtieron un posible penal. No obstante, el árbitro Augusto Menéndez dejó seguir el juego, generante un debate entre ambas partes tras la difusión de los audios.

Mientras observaba las imágenes en el monitor, el encargado del VAR, David Huamán, explicó por qué consideraba que la acción debía ser sancionada como penal. “Augusto, te llamo a un OFR por potencial penal. Si bien el jugador se resbala, golpea por detrás al atacante y la jugada ocurre sobre la línea del área”, expresó.

Sin embargo, después de revisar la jugada desde distintos ángulos, Augusto Menéndez llegó a una conclusión diferente. Para el juez principal, el defensor de ADT perdió el equilibrio antes del choque y el contacto posterior no fue suficiente para sancionar la falta. “El jugador se resbala, no veo falta. Hay un contacto mínimo de juego y el atacante siente ese contacto y se deja caer”, respondió.

🔥DEBATE CALIENTE ENTRE MENENDÉZ Y HUAMÁN 🔥



El VAR vio penal al Tunche Rivera en esta jugada, pero el árbitro principal indica "que es una acción de juego y que el jugador de ADT resbala".



👨‍⚖️ Árbitro: Augusto Menéndez

🎧 VAR: David Huamán

🖥️ AVAR: Luis Ciriaco

📋 QM: Lenin… pic.twitter.com/IoJgrW1M1F — L1MAX (@L1MAX_) July 22, 2026

Desde la cabina insistieron una vez más. El VAR sostuvo que, aunque el defensor se resbaló, asumió el riesgo de la acción al terminar golpeando al delantero de Universitario. “El balón está delante y el contacto existe”, argumentaron, intentando convencer al árbitro de modificar su decisión. Aun así, Menéndez mantuvo firme su postura y dejó claro que no cambiaría el fallo inicial.

Finalmente, el árbitro cerró la discusión confirmando que el partido se reanudaría sin penal para Universitario. “Voy con saque de banda, no con tiro de penal. Para mí es una acción totalmente de juego, un contacto propio del fútbol”, concluyó. La publicación de los audios ha generado un debate ‘picante’ por parte de los hinchas en redes sociales. ¿Quién tuvo razón?

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