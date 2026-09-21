“Aún no estamos muertos”: el mensaje de Kevin Quevedo tras reaparecer en Alianza Lima. (Foto: GEC)
“Aún no estamos muertos”: el mensaje de Kevin Quevedo tras reaparecer en Alianza Lima. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Kevin Quevedo volvió a disputar un partido con Alianza Lima y vivió una jornada especial en el triunfo por 2-0 sobre ADT el fin de semana. El delantero ingresó en el segundo tiempo y recibió los aplausos de los hinchas en Matute, marcando su regreso al equipo después de un largo periodo fuera de las convocatorias.

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