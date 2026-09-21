Kevin Quevedo volvió a disputar un partido con Alianza Lima y vivió una jornada especial en el triunfo por 2-0 sobre ADT el fin de semana. El delantero ingresó en el segundo tiempo y recibió los aplausos de los hinchas en Matute, marcando su regreso al equipo después de un largo periodo fuera de las convocatorias.

Tras el encuentro, Quevedo expresó su alegría por volver a compartir un campo de juego con sus compañeros y resaltó la importancia de los tres puntos conseguidos ante el cuadro tarmeño. “Estoy muy feliz y lo que más quería era volver a estar con mis compañeros en un campo de juego y, gracias a Dios, pudimos tener los tres puntos ante ADT”, expresó en L1MAX.

El atacante también agradeció el respaldo de la hinchada aliancista, que lo recibió con aplausos cuando ingresó al terreno de juego. “Es una motivación vestir esta camiseta y quiero agradecer a todo el pueblo aliancista por el apoyo que me dieron en todo este tiempo”, contó.

🎙️Kevin Quevedo: "LO QUE MÁS QUERÍA ERA JUGAR CON MIS COMPAÑEROS"



"Vestir esta camiseta es una gran motivación y quiero agradecer a todo pueblo aliancista por el apoyo"



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El regreso se produce después de un periodo en el que Pablo Guede dejó de considerarlo debido a algunas indisciplinas. Durante ese tiempo, el futbolista pidió disculpas a sus compañeros y al cuerpo técnico, además de comprometerse a trabajar con la misma responsabilidad que el resto del plantel.

“Este triunfo lo necesitábamos muchísimo. Aún no estamos muertos y seguimos con el objetivo en la mente, que es campeonar”, indicó Quevedo, quien ahora busca recuperar progresivamente un lugar en el equipo y volver a ser una alternativa habitual para Guede.

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