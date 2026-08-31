Cueva, emocionado tras vencer a Cristal. Foto: @Liga1TeApuesto
Cueva, emocionado tras vencer a Cristal. Foto: @Liga1TeApuesto
Por Redacción EC

Sport Boys consiguió una importante victoria por 1-0 ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura, resultado que provocó una emocionante celebración en los minutos finales del encuentro y, posteriormente, entre los integrantes del plantel chalaco.

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