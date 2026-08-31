Sport Boys consiguió una importante victoria por 1-0 ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura, resultado que provocó una emocionante celebración en los minutos finales del encuentro y, posteriormente, entre los integrantes del plantel chalaco.

Uno de los protagonistas de la jornada fue Christian Cueva, quien volvió a tener un papel destacado con la camiseta rosada y no ocultó su felicidad después de conseguir tres puntos ante uno de los equipos de mayor peso del campeonato.

El volante resaltó especialmente el esfuerzo colectivo y la unión que existe dentro del grupo, además del significado que tiene el resultado para los hinchas del cuadro del Callao.

“Creo que una tarde linda, creo que Boys demuestra lo que realmente es. Y nada, este grupo humano que tenemos, la verdad que es para sacarse el sombrero”, señaló.

El festejo de Sport Boys tras el pitazo final

La tensión se mantuvo durante los últimos minutos debido a la ventaja mínima de Sport Boys. El equipo chalaco tuvo que sostener el resultado hasta el final para quedarse con una victoria que terminó siendo celebrada con mucha emoción por los jugadores y sus aficionados.

El 1-0 frente a Sporting Cristal adquiere especial importancia por el rival y por el momento del Torneo Clausura. Boys logró mantener su ventaja y terminó sumando tres puntos que fueron festejados como un resultado de gran valor.

Cueva fue uno de los futbolistas que más disfrutó el triunfo y destacó el compromiso mostrado por sus compañeros durante el partido.

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