La respuesta de Hansell Riojas al supuesto penal contra Alianza Lima: "No me toca". Foto: Hansell Riojas/Instagram
La respuesta de Hansell Riojas al supuesto penal contra Alianza Lima: "No me toca". Foto: Hansell Riojas/Instagram
Por Redacción EC

El empate 1-1 entre Sport Boys y Alianza Lima, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, dejó una de las jugadas más discutidas del partido: un supuesto contacto del balón con el brazo de Hansell Riojas dentro del área.

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