El empate 1-1 entre Sport Boys y Alianza Lima, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, dejó una de las jugadas más discutidas del partido: un supuesto contacto del balón con el brazo de Hansell Riojas dentro del área.

Tras el encuentro, en el programa “Al L1mite”, el exárbitro FIFA Winston Reátegui, señaló que Hansel Riojas habría tocado el balón con la mano en una jugada de ataque de Alianza Lima, pero que ni el juez del partido ni el VAR se percataron de ello. que nadie advirtió. Horas después, en el podcast “El Arranque”, Riojas decidió pronunciarse sobre la polémica y negó que el balón haya impactado en su brazo.

La mano que nadie vio en el área de Sport Boys y que, según un exárbitro FIFA, era penal. Foto: @L1MAX_

“No me toca para nada”: la respuesta de Riojas

Durante su participación en el programa El Arranque, el zaguero de Sport Boys contó que se enteró de la controversia recién al día siguiente, cuando vio las publicaciones que lo señalaban por la supuesta mano.

“Hoy me levanté y estaba viendo las noticias porque ayer me acosté temprano, y me etiquetaron en algunas páginas donde decían que me había tocado en la mano. Pero no, no me toca para nada y no tendría sentido negarlo ahorita ya después del partido”, expresó.

De esta manera, el futbolista rechazó que haya existido contacto entre la pelota y su brazo y aseguró que no tendría motivos para modificar su versión después del encuentro.

Riojas también habló de la decisión arbitral

El defensor rosado también se refirió a la actuación de la terna arbitral y consideró que, si hubiera existido una infracción clara, alguno de los árbitros pudo haber sancionado la acción.

“Me ponía a pensar: Cantero lo hubiera cobrado de haberlo visto, o el árbitro que estaba al costado. Después del partido lo hubiera conversado con algún compañero, pero nada; esa jugada pasó nomás, porque incluso el remate se va muy desviado”, puntualizó Hansell Riojas.

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