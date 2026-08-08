Alianza Lima recibió un duro golpe en el inicio de su partido ante Sport Boys por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Apenas comenzado el encuentro en el Estadio Nacional, Marco Huamán tuvo que abandonar el terreno de juego luego de sufrir una fuerte entrada de Luciano Nequecaur, delantero del conjunto rosado. El lateral izquierdo no pudo continuar y salió entre lágrimas, visiblemente afectado por el dolor, y fue sustituido por el chileno Nicolás Díaz.

La acción se produjo cuando Nequecaur fue con fuerza sobre Huamán y terminó impactando al futbolista blanquiazul. El delantero de Sport Boys le dejó los tacos sobre la zona inferior de la pierna al defensor, quien inmediatamente quedó tendido sobre el césped. Los integrantes del comando técnico de Pablo Guede ingresaron para asistirlo y, tras unos minutos de atención, se confirmó que tendría que ser reemplazado.

La imagen más preocupante llegó cuando Huamán abandonó el campo. El jugador fue acompañado por dos integrantes del cuerpo técnico de Alianza Lima y caminó con dificultad hacia la zona de vestuarios, mientras las lágrimas evidenciaban la preocupación por la lesión. La situación generó inquietud en el banco blanquiazul, especialmente porque el futbolista había sido titular en el arranque del compromiso.

Según informó la periodista Ana Lucía Rodríguez durante la transmisión de L1 Max, el cuerpo médico de Alianza Lima le comunicó a Pablo Guede, tras la consulta correspondiente, que la primera evaluación podría apuntar a un esguince de segundo grado. Sin embargo, será necesario realizar los exámenes médicos respectivos para determinar el alcance exacto de la lesión y el tiempo que Huamán permanecerá fuera de las canchas.

El encuentro entre Sport Boys y Alianza Lima continúa disputándose en el Estadio Nacional y, al momento del reemplazo de Huamán, el marcador permanece 0-0. La principal preocupación para el conjunto íntimo, sin embargo, está ahora fuera del resultado: conocer la gravedad de la lesión de su lateral izquierdo después de una acción que encendió las alarmas desde los primeros minutos del partido.

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