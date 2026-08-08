El lateral de Alianza Lima tuvo que abandonar el campo en los primeros minutos del encuentro ante Sport Boys.
El lateral de Alianza Lima tuvo que abandonar el campo en los primeros minutos del encuentro ante Sport Boys.
Por Redacción EC

Alianza Lima recibió un duro golpe en el inicio de su partido ante Sport Boys por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Apenas comenzado el encuentro en el Estadio Nacional, Marco Huamán tuvo que abandonar el terreno de juego luego de sufrir una fuerte entrada de Luciano Nequecaur, delantero del conjunto rosado. El lateral izquierdo no pudo continuar y salió entre lágrimas, visiblemente afectado por el dolor, y fue sustituido por el chileno Nicolás Díaz.

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