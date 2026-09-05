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Transmisión oficial de Liga 1 Max EN VIVO: ver partido de Alianza Lima vs. Juan Pablo II ONLINE por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 desde Chongoyape. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
Transmisión oficial de Liga 1 Max EN VIVO: ver partido de Alianza Lima vs. Juan Pablo II ONLINE por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 desde Chongoyape. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
Por Adrián Puga

Liga 1 MAX EN VIVO: canal que transmite el partido de y por la jornada 8 del Torneo Clausura de la en el Complejo Deportivo Juan Pablo II. ¿Cómo ver L1 Max? Para que puedas ver L1 Max en Perú deberás contratar el servicio mediante los cableoperadores: Claro TV, BestCable, DirecTV, Movistar TV, entre otros. ¿Dónde ver Liga 1 Max ONLINE? Si deseas ver la transmisión de Liga 1 Max vía streaming, podrás verlo por la web de o también, mediante DGO, Zapping TV, Mi Fibra, Win, entre otras plataformas.

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