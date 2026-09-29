Liga 1 MAX EN VIVO: canal que transmite el partido de Alianza Lima vs Palestino por partido amistoso, este miércoles 30 de septiembre, desde el estadio Alejandro Villanueva. ¿Cómo ver L1 Max? Para que puedas ver L1 Max en Perú deberás contratar el servicio mediante los cableoperadores: Claro TV, BestCable, DirecTV, Movistar TV, entre otros. ¿Dónde ver Liga 1 Max ONLINE? Si deseas ver la transmisión de Liga 1 Max vía streaming, podrás verlo por la web de L1Max o también, mediante DGO, Zapping TV, Mi Fibra, Win, entre otras plataformas.
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