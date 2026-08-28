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Transmisión oficial de Liga 1 Max EN VIVO: ver partido de Universitario vs. UTC ONLINE por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 desde el estadio Héroes de San Ramón.
Transmisión oficial de Liga 1 Max EN VIVO: ver partido de Universitario vs. UTC ONLINE por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 desde el estadio Héroes de San Ramón.
Por Adrián Puga

Liga 1 MAX EN VIVO: canal que transmite el partido de vs. por la jornada 7 del Torneo Clausura de la en el estadio Héroes de San Ramón. ¿Cómo ver L1 Max? Para que puedas ver L1 Max en Perú deberás contratar el servicio mediante los cableoperadores: Claro TV, BestCable, DirecTV, Movistar TV, entre otros. ¿Dónde ver Liga 1 Max ONLINE? Si deseas ver la transmisión de Liga 1 Max vía streaming, podrás verlo por la web de o también, mediante DGO, Zapping TV, Mi Fibra, Win, entre otras plataformas.

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