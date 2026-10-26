Luis Advíncula se alista para enfrentar a Sporting Cristal, el club donde ganó dos títulos nacionales. Foto: Instagram/@jaxlatinmedialive
Luis Advíncula se alista para enfrentar a Sporting Cristal, el club donde ganó dos títulos nacionales. Foto: Instagram/@jaxlatinmedialive
Por Redacción EC

Luis Advíncula se prepara para un partido especial con Alianza Lima. El lateral blanquiazul tendrá al frente a Sporting Cristal, club en el que jugó y consiguió dos títulos nacionales antes de continuar su carrera en el extranjero. En la antesala de este encuentro, el futbolista protagonizó un tenso momento con la prensa a su llegada a Lima, luego del triunfo íntimo sobre Deportivo Moquegua.

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