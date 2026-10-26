Luis Advíncula se prepara para un partido especial con Alianza Lima. El lateral blanquiazul tendrá al frente a Sporting Cristal, club en el que jugó y consiguió dos títulos nacionales antes de continuar su carrera en el extranjero. En la antesala de este encuentro, el futbolista protagonizó un tenso momento con la prensa a su llegada a Lima, luego del triunfo íntimo sobre Deportivo Moquegua.

El popular ‘Bolt’ evitó responder las preguntas de un comunicador sobre la victoria y el próximo compromiso ante el cuadro celeste. Su reacción llamó la atención en la previa de un enfrentamiento que tendrá un significado particular por su pasado en el equipo rimense.

Tras el triunfo de Alianza Lima frente a Deportivo Moquegua, los jugadores del plantel fueron abordados por los medios de comunicación para conocer sus sensaciones sobre el resultado y sus expectativas para el siguiente encuentro.

Cuando un periodista se acercó a Advíncula, el comunicador hizo referencia al Estadio Alberto Gallardo, escenario vinculado a Sporting Cristal. El defensor, sin embargo, dejó en claro que no brindaría declaraciones.

“Vas a regresar al Estadio Alberto Gallardo”, le comentó el periodista.

Ante ello, el lateral respondió: “Hermano no hablo, por favor, hermanito lindo no hablo, no hablo”.

Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)

El intercambio se produjo antes del enfrentamiento entre Alianza Lima y Sporting Cristal, un partido que pondrá a Advíncula frente a una institución importante en su trayectoria profesional.

¿Cómo llega Luis Advíncula al duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal?

En la temporada 2026, Luis Advíncula ha disputado 30 partidos y registra un gol y una asistencia.

El lateral forma parte del plantel de Alianza Lima que afrontará el compromiso ante Sporting Cristal, en un partido que concentrará la atención tanto por la rivalidad entre ambos equipos como por el pasado del defensor en la institución celeste.

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