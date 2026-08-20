Cienciano sorprendió en el comienzo del segundo tiempo ante Botafogo con una conocida jugada utilizada por el PSG. Los dirigidos por Horacio Melgarejo realizaron un particular saque de mediocampo que recordó a una estrategia utilizada por el PSG de Luis Enrique.

La acción fue coordinada desde el círculo central y sorprendió por la forma en que los jugadores de Cienciano se posicionaron antes de poner nuevamente la pelota en movimiento.

Una estrategia que recuerda al PSG

La jugada llamó especialmente la atención por su similitud con los movimientos que Luis Enrique ha implementado en el PSG desde los saques de mediocampo.

El técnico de Cienciano apostó por esta alternativa para iniciar el complemento y buscar generar rápidamente una situación favorable ante un Botafogo obligado a salir al ataque.

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Saque de medio de Cienciano al estilo PSG en el comienzo del segundo tiempo frente a Botafogo.



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Cienciano intenta controlar el partido

La estrategia llegó en un momento clave del encuentro. Cienciano afronta el segundo tiempo con la enorme ventaja conseguida en la ida, cuando goleó 5-0 a Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Aunque el conjunto brasileño logró ponerse 1-0 en el primer tiempo, todavía necesita una remontada de grandes proporciones para darle vuelta a la serie.

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