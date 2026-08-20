Melgarejo sorprendió con una jugada al estilo Luis Enrique. Foto: @DSports
Melgarejo sorprendió con una jugada al estilo Luis Enrique. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Cienciano sorprendió en el comienzo del segundo tiempo ante Botafogo con una conocida jugada utilizada por el PSG. Los dirigidos por Horacio Melgarejo realizaron un particular saque de mediocampo que recordó a una estrategia utilizada por el PSG de Luis Enrique.

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