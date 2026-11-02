¡Era un golazo! Maxloren Castro se pierde el 1-0 de Sporting Cristal vs FC Cajamarca | VIDEO

Sporting Cristal pudo ponerse 1-0 en el marcador ante FC Cajamarca en la primera mitad. A los 24′, Maxloren Castro se perdió el primero de su equipo tras estrellar la pelota en el palo del arco rival. La jugada fue rápida y producto de una gran combinación entre la joya celeste y Hernán Barcos. Castro recibió la devolución del ‘Pirata’, pisó el área y picó el balón en lo que iba ser un golazo, pero su remate pegó en el horizontal y no logró su cometido. Pese a ello, el cuadro celeste se muestra superior y busca quedarse con los tres puntos.

Sporting Cristal pudo ponerse 1-0 en el marcador ante FC Cajamarca en la primera mitad. A los 24′, Maxloren Castro se perdió el primero de su equipo tras estrellar la pelota en el palo del arco rival. La jugada fue rápida y producto de una gran combinación entre la joya celeste y Hernán Barcos. Castro recibió la devolución del ‘Pirata’, pisó el área y picó el balón en lo que iba ser un golazo, pero su remate pegó en el horizontal y no logró su cometido. Pese a ello, el cuadro celeste se muestra superior y busca quedarse con los tres puntos. ERA UN GOLAZO DE MAXLOREN Y EL PALO LE DIJO QUE NO 😱 #SportingCristal 0-0 #FCCajamrca 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T #Liga1 #TorneoClausuraXL1MAX https://t.co/7hQOlJNlyj — L1MAX (@L1MAX_) November 2, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @elcomercio_peru