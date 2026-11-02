¡Era un golazo! Maxloren Castro se pierde el 1-0 de Sporting Cristal vs FC Cajamarca | VIDEO
¡Era un golazo! Maxloren Castro se pierde el 1-0 de Sporting Cristal vs FC Cajamarca | VIDEO
Por Redacción EC

Sporting Cristal pudo ponerse 1-0 en el marcador ante FC Cajamarca en la primera mitad. A los 24′, Maxloren Castro se perdió el primero de su equipo tras estrellar la pelota en el palo del arco rival. La jugada fue rápida y producto de una gran combinación entre la joya celeste y Hernán Barcos. Castro recibió la devolución del ‘Pirata’, pisó el área y picó el balón en lo que iba ser un golazo, pero su remate pegó en el horizontal y no logró su cometido. Pese a ello, el cuadro celeste se muestra superior y busca quedarse con los tres puntos.

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