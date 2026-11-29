Sport Huancayo sufre el partido contra Universitario por la semifinal ida de la Liga 1. Piero Magallanes también se fue expulsado y dejó con nueve jugadores a su equipo, que empata 0-0 al término del primer tiempo. La jugada fue polémica: el volante del ‘Rojo Matador’ disputó una dividida con Jorge Murrugarra, se lanzó al campo y chocó contra su rival, quien se quejó por la fuerte jugada. En un principio, el árbitro Edwin Ordóñez lo amonestó; sin embargo, tras recibir el llamado del VAR y revisar las imágenes, el juez cambió su decisión y expulsó a ‘Maga Jr.’.

Sport Huancayo sufre el partido contra Universitario por la semifinal ida de la Liga 1. Piero Magallanes también se fue expulsado y dejó con nueve jugadores a su equipo, que empata 0-0 al término del primer tiempo. La jugada fue polémica: el volante del ‘Rojo Matador’ disputó una dividida con Jorge Murrugarra, se lanzó al campo y chocó contra su rival, quien se quejó por la fuerte jugada. En un principio, el árbitro Edwin Ordóñez lo amonestó; sin embargo, tras recibir el llamado del VAR y revisar las imágenes, el juez cambió su decisión y expulsó a ‘Maga Jr.’. 🟥😱 ¡EXPULSADO MAGALLANES Y EL ROJO MATADOR SE QUEDA CON NUEVE! #SportHuancayo 0-0 #Universitario 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T #L1MAX #Playoffs https://t.co/cvCB2mAL74 — L1MAX (@L1MAX_) November 29, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @elcomercio_peru