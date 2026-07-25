Casi le abren la ceja: Así quedó el rostro de Jairo Concha tras fuerte golpe de Zevallos | VIDEO
Casi le abren la ceja: Así quedó el rostro de Jairo Concha tras fuerte golpe de Zevallos | VIDEO
Por Redacción EC

Universitario tuvo que esforzarse al máximo para obtener un agónico triunfo por 2-1 sobre Cusco FC en el Estadio Monumental. La victoria fue difícil e incluso dejó algunas consecuencias por lo friccionado del partido. Jairo Concha puede dar fe de ello, ya que recibió un fuerte golpe en el rostro que casi le abre la ceja.

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