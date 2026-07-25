Casi le abren la ceja: Así quedó el rostro de Jairo Concha tras fuerte golpe de Zevallos | VIDEO

Universitario tuvo que esforzarse al máximo para obtener un agónico triunfo por 2-1 sobre Cusco FC en el Estadio Monumental. La victoria fue difícil e incluso dejó algunas consecuencias por lo friccionado del partido. Jairo Concha puede dar fe de ello, ya que recibió un fuerte golpe en el rostro que casi le abre la ceja.

Todo sucedió al final del primer tiempo, cuando el volante merengue quiso ganarle la posesión de la pelota a José Zevallos. En su intento por llegar primero, puso la cabeza y el defensor también fue con la pierda elevado. ¿El resultado? Un golpe de sus toperoles al rostro de Concha, quien se quedó del dolor soobre el campo de juego.

El árbitro Edwin Ordóñez no cobró la falta y tampoco mostró tarjeta amarilla contra Zevallos. “El fútbol es de contacto”, contó después el volante crema en zona mixta, en referencia a lo que el árbitro le respondió cuando le reclamó por lo ocurrido.

Las imágenes muestran a Concha con un moretón a la altura de la ceja izquierda. El golpe fue fuerte, aunque el jugador lo tomó de la mejor manera. Pudo ser peor; sin embargo, la victoria sobre Cusco FC deja satisfechos a los merengues, que lideran el Torneo Clausura con seis puntos.

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