Universitario de Deportes igualó 0-0 con Flamengo en la última jornada del Grupo A de la Adidas Cup Lima U16 y aseguró su clasificación a las semifinales de la Copa Oro como líder de su serie.

Con este resultado, el conjunto crema mantuvo el invicto en la fase de grupos y ahora afrontará un nuevo reto en el torneo juvenil.

La ‘U’ llegó a la última fecha con la necesidad de sumar para asegurar su clasificación a la siguiente ronda, luego de vencer a Sporting Cristal en el debut e igualar frente a Colo Colo en la segunda jornada. Ante Flamengo, el equipo crema consiguió el punto que necesitaba para avanzar y cerrar la fase de grupos en el primer lugar gracias a una mejor diferencia de goles.

¿Cómo le fue a Universitario ante Flamengo? La 'U' avanzó a semifinales de la Adidas Cup U16. Foto: Bicolor+

Un partido parejo que terminó sin goles

El encuentro ofreció oportunidades para ambos equipos, pero ni Universitario ni Flamengo lograron romper la igualdad.

Pese a las ocasiones generadas durante los 90 minutos, la falta de eficacia mantuvo el marcador en blanco, resultado que terminó favoreciendo a ambos clubes, ya que sellaron su clasificación a las semifinales de la Copa Oro.

Habrá clásico entre Universitario y Alianza Lima en semifinales

Con el primer lugar del Grupo A, Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Lima, segundo del Grupo B, en una de las semifinales de la Adidas Cup U16.

Por su parte, Flamengo, que culminó segundo de la serie, se medirá con Boca Juniors, líder del Grupo B, en la otra llave del certamen.

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