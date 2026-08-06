¿Cómo le fue a Universitario ante Flamengo? La 'U' avanzó a semifinales de la Adidas Cup U16. Foto: Bicolor+
¿Cómo le fue a Universitario ante Flamengo? La 'U' avanzó a semifinales de la Adidas Cup U16. Foto: Bicolor+
Por Redacción EC

Universitario de Deportes igualó 0-0 con Flamengo en la última jornada del Grupo A de la Adidas Cup Lima U16 y aseguró su clasificación a las semifinales de la Copa Oro como líder de su serie.

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