El exarquero de la U analizó la caída por 4-0 ante Deportivo Garcilaso y puso bajo la lupa el funcionamiento del equipo, aunque consideró que el plantel todavía puede pelear el Torneo Clausura.
El exarquero de la U analizó la caída por 4-0 ante Deportivo Garcilaso y puso bajo la lupa el funcionamiento del equipo, aunque consideró que el plantel todavía puede pelear el Torneo Clausura.
Por Redacción EC

La goleada sufrida por Universitario ante Deportivo Garcilaso dejó más que una derrota en la tabla del Torneo Clausura. El 4-0 en Cusco generó cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo y José Carvallo fue uno de los que puso el foco en el trabajo de Héctor Cúper. Para el exarquero crema, el equipo ya venía mostrando señales de preocupación en las últimas jornadas.

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