La goleada sufrida por Universitario ante Deportivo Garcilaso dejó más que una derrota en la tabla del Torneo Clausura. El 4-0 en Cusco generó cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo y José Carvallo fue uno de los que puso el foco en el trabajo de Héctor Cúper. Para el exarquero crema, el equipo ya venía mostrando señales de preocupación en las últimas jornadas.

“Semanas duras. Raro, porque vienes de un envión anímico importantísimo del clásico sin jugar bien. La ‘U’ hace dos partidos no está jugando bien”, señaló Carvallo en el programa Al Límite de L1 Max.

El exguardameta consideró que los triunfos anteriores no habían conseguido ocultar las dificultades futbolísticas del equipo. “En general, la ‘U’ no ha jugado bien en el Torneo Clausura, no ha convencido. Tuvo tres triunfos seguidos a rivales que tenía que ganarle, pero nunca cuajó en lo futbolístico”, agregó.

Sobre la goleada en Cusco, Carvallo sostuvo que Deportivo Garcilaso fue ampliamente superior y que el marcador incluso pudo terminar siendo más abultado. “Garcilaso, total merecedor del partido. Es más, a los 20 minutos el partido estaba liquidado con un 3-0. Inclusive quedó corto, el resultado pudo ser más”, afirmó.

🎙️José Carvallo: "La 'U' hace 2 partidos no viene de jugar bien. Creo que el resultado contra Garcilaso quedó corto (...) No veo la mano del técnico y no me convence".



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Carvallo y la crítica a Cúper

Carvallo también apuntó directamente al trabajo del técnico argentino y dejó una frase contundente sobre su percepción del funcionamiento crema. “Yo me quedo con la sensación que la ‘U’ lo va a pelear desde el plantel y desde la jerarquía de los jugadores, no sé si de la mano del técnico. No veo la mano del técnico”, cuestionó.

Pese a sus críticas, Carvallo considera que Universitario todavía tiene margen para reaccionar en el Clausura. El receso por la fecha FIFA aparece como una oportunidad para que el comando técnico trabaje sobre las fallas mostradas en Cusco y busque recuperar el funcionamiento del equipo.

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