Sporting Cristal venció cómodamente a Los Chankas por 5-0 en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo rimense recuperó las buenas sensaciones ante su público y se impuso con autoridad para volver a sumar de a tres en el campeonato, mostrando un juego ofensivo muy superior al de su rival.

El partido se inclinó rápidamente a favor de los locales con un tanto tempranero de Santiago González a los 11 minutos, seguido por un gol de cabeza de Luis Iberico al cierre de la primera mitad.

En el segundo tiempo, el capitán Yoshimar Yotún sentenció el encuentro con un gran doblete (64′ y 75′), mientras que el colombiano Juan Manuel Cuesta anotó el último gol en el tiempo de descuento (90+1′).

Con esta contundente victoria, la escuadra dirigida por Roberto Mosquera escala posiciones y llega a los 10 puntos en el torneo, manteniéndose a la expectativa en la tabla. Por su parte, Los Chankas complican su panorama en la competencia al quedarse rezagados con solo 7 unidades tras sufrir esta dura goleada en Lima.