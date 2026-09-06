Por Redacción EC

Sporting Cristal venció cómodamente a Los Chankas por 5-0 en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo rimense recuperó las buenas sensaciones ante su público y se impuso con autoridad para volver a sumar de a tres en el campeonato, mostrando un juego ofensivo muy superior al de su rival.

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