Un insólito hecho ocurrió en la National 1, tercera división de Francia, el último fin de semana. Válido por la tercera jornada de la competencia Le Puy Foot y Villefranche se enfrentaron sin pensar que una peculiar imitación se volvería viral.

Cursaban los 60′ minutos cuando el árbitro pitó un penal en contra de los locales. Entonces, empezó el show. Yan Marillat, arquero de Le Puy Foot, no tuvo mejor idea que imitar el curioso baile de Andrew Redmayne para evitar el empate de Villefranche.

No obstante, Samir Zolota, juez principal, no vio con buenos ojos esos ademanes que distraían al rival y amonestó al portero. A pesar de ello, Marillat hizo caso omiso a las advertencias del árbitro y siguió con su inquieto movimiento, a lo que el réferi no dudó en mostrarle la segunda amarilla y expulsarlo.