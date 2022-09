Universitario de Deportes lleva tres victorias consecutivas en el Torneo Clausura y está a cuatro puntos del líder (Sporting Cristal). Sin embargo, la hinchada merengue comparó a Carlos Compagnucci con Jurguen Klopp, técnico de Liverpool. Tras ser catalogado de esta manera, Carlos no fue ajeno al clamor popular en la redes sociales y esto dijo: “Es un honor que me comparen con un entrenador de elite lógicamente por el parecido físico. Son cosas que uno no manejo, mañana me comparan con otro si las cosas van mal. Lo tomo de esa manera, de una forma tranquila, alegre y ahí termina. Yo tengo mis armas para trabajar y lógicamente que estoy a otra altura de Kloop, que es un número uno”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO Carlos Compagnucci sobre su comparación de Jurguen Klopp. Fuente: Universitario de Deportes