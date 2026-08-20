Warleson no pudo continuar tras el fuerte golpe. Foto: @DSports
Warleson no pudo continuar tras el fuerte golpe. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Problemas para Botafogo sobre el cierre del primer tiempo. Warleson tuvo que ser reemplazado luego de sufrir un fuerte golpe contra Alejandro Hohberg durante una acción en la que salió de su arco para intentar cortar el ataque de Cienciano.

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