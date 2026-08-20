Problemas para Botafogo sobre el cierre del primer tiempo. Warleson tuvo que ser reemplazado luego de sufrir un fuerte golpe contra Alejandro Hohberg durante una acción en la que salió de su arco para intentar cortar el ataque de Cienciano.

El arquero brasileño terminó con un corte en la zona del mentón producto del impacto y, pese a recibir atención médica, no pudo continuar en el partido.

PROBLEMAS PARA BOTAFOGO SOBRE EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO



Warleson chocó feo contra Hohberg y tuvo que ser reemplazado.



En su lugar, ingresó Gabriel Batista.



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La sustitución se produjo en el minuto 45+3, justo antes del descanso. Warleson dejó el campo de juego y en su lugar ingresó Gabriel Batista, quien deberá hacerse cargo del arco de Botafogo para el segundo tiempo.

Botafogo busca la remontada ante Cienciano

El equipo brasileño se fue al descanso con ventaja de 1-0, gracias al gol de Danilo Pereira a los 8 minutos. Sin embargo, todavía necesita marcar varios goles para revertir la amplia diferencia de la serie.

Mientras Botafogo busca mantener la presión ofensiva, Cienciano intenta resistir y conservar la ventaja conseguida en el primer encuentro.

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