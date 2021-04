La Fase 1 de la Liga 1 nos regaló un intenso duelo entre Alianza Atlético de Sullana frente a Ayacucho FC. en el estadio Iván Elías Moreno, en Villa El Salvador. El juego tuvo mucho ritmo y varias ocasiones claras de gol, una de ellas, el blooper del año en los pies de Kevin Lugo.

En el primer tiempo, a los 13′, un gran contragolpe le permitió al colombiano Kevin Lugo quedar de cara a la portería con el arquero vencido. Sin embargo, su remate se estrelló en el poste. El rebote le favoreció y le volvió a quedar dentro del área chica. No obstante, el resultado no fue el esperado: su remate salió desviado.

Ello provocó una gran reacción en el banco de suplentes del cuadro norteño. Ante la ausencia de público, el grito de rabia del entrenador Jahir Butrón se escuchó en todo el estadio Iván Elías Moreno.

Los encargados de la transmisión no ocultaron sus emociones ante semejante error. El relator del partido, Giancarlo Granda, exclamó lo siguiente: “¡No! No te puedo creer lo que se acaba de comer debajo del arco. La tuvo el ‘maguito’ ¿La verdad? No te lo creo”. De inmediato, Diego Rebagliati dijo lo siguiente: “Lo hizo todo bien Domínguez. A Lugo se la mueven un poco, pero no para fallarla”.

¡IMPOSIBLE! Kevin Lugo 🇨🇴 se perdió debajo del arco el primer gol de @alianzasullana_ de manera increíble 😲: el volante colombiano desperdició la oportunidad de vencer el arco de @fc_ayacucho. #LIGA1BETSSONXGOLPERU #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/PeFr7B5BlM — GOLPERU (@GOLPERUoficial) April 15, 2021





Carlos Ascues y Alberto Rodríguez fueron titulares en Alianza Atlético

Tras haber perdido la categoría con Alianza Lima en la temporada 2020, Carlos Ascues y Alberto Rodríguez recibieron una nueva oportunidad en el fútbol profesional para este 2021 en Alianza Atlético de Sullana.

Tras entrenar por unos días, ambos iniciaron en el XI titular frente a Ayacucho FC. No obstante, poco pudieron hacer para evitar la caída ante el equipo ayacuchano.

