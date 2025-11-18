Alianza Lima ya trabaja en sus refuerzos para el 2026 en el que afrontará la Copa Libertadores y buscará el título nacional de la Copa Libertadores.

Para esto, ya tendría en la mira a su ‘9′ extranjero y sería el argentino Adrián Balboa, quien ya se vistió de blanquiazul en el año 2019 y 2020.

Así lo informó el periodista especializado en el mercado de pases, César Luis Merlo, a través de su cuenta de ‘X’.

🚨Alianza Lima pretende a Adrián Balboa: hay oferta de préstamo por un año con cargo y con opción de compra por el delantero de Racing.

*️⃣En lo que va de la temporada, "Rocky" marcó 7 goles y dio una asistencia. pic.twitter.com/St485g6MS6 — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 17, 2025

Ahora la dirigencia de ‘La Acamedia’ debe evaluar la ofertar y responder a sus pares blanquiazules para cerrar o desestimar la operación por el futbolista de 31 años.

Por ahora, Alianza Lima debe terminar su participación en el Torneo Clausura y definir en los playoffs su cupo para la próxima Copa Libertadores.

