Alianza Lima ya trabaja en sus refuerzos para el 2026 en el que afrontará la Copa Libertadores y buscará el título nacional de la Copa Libertadores.
Para esto, ya tendría en la mira a su ‘9′ extranjero y sería el argentino Adrián Balboa, quien ya se vistió de blanquiazul en el año 2019 y 2020.
Así lo informó el periodista especializado en el mercado de pases, César Luis Merlo, a través de su cuenta de ‘X’.
Ahora la dirigencia de ‘La Acamedia’ debe evaluar la ofertar y responder a sus pares blanquiazules para cerrar o desestimar la operación por el futbolista de 31 años.
Por ahora, Alianza Lima debe terminar su participación en el Torneo Clausura y definir en los playoffs su cupo para la próxima Copa Libertadores.
