Los blanquiazules solicitan a Racing de Avellaneda el préstamo del delantero por un año con opción a compra.
Redacción EC
Redacción EC

ya trabaja en sus refuerzos para el 2026 en el que afrontará la Copa Libertadores y buscará el título nacional de la Copa Libertadores.

Manuel Barreto: "Necesitamos sumar más jugadores a nuestro universo de convocables. Hoy no es suficiente para pelear por un cupo al Mundial"

Para esto, ya tendría en la mira a su ‘9′ extranjero y sería el argentino Adrián Balboa, quien ya se vistió de blanquiazul en el año 2019 y 2020.

Así lo informó el periodista especializado en el mercado de pases, César Luis Merlo, a través de su cuenta de ‘X’.

Ahora la dirigencia de ‘La Acamedia’ debe evaluar la ofertar y responder a sus pares blanquiazules para cerrar o desestimar la operación por el futbolista de 31 años.

Premios DT 2025: ¿Alianza Lima, Universitario o Cienciano? Vota aquí por el equipo con "Mejor campaña internacional" este año

Por ahora, Alianza Lima debe terminar su participación en el Torneo Clausura y definir en los playoffs su cupo para la próxima Copa Libertadores.

