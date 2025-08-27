Pese a que ya pasaron varios días del clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, aún se sigue comentando el fuerte intercambio de palabras que portagonizaron en el Estadio Monumental los futbolistas Hernán Barcos y Álex Valera.

Uno de los que salió en respaldo del ‘Pirata’ fue el goleador histórico blanquiazul, Waldir Sáenz, quien justificó lo hecho y dicho por el experimentado delantero.

“Para empezar, la reacción de Hernán (Barcos) fue provocada por una absoluta falta de respeto. No se puede mancillar el honor de una persona, sea nacional o extranjero”, dijo en declaraciones a Ovación.

“Además, Barcos es un futbolista con DNI peruano, con una trayectoria impecable, y que nunca se ha metido con nadie. Siempre ha sido respetuoso, incluso cuando declaró luego del clásico”, añadió.

En esa línea, desacreditó a los que hacen un frente común de críticas hacia Barcos por sus declaraciones al finalizar las acciones en el recinto crema.

“Muchos dicen que Hernán no tuvo códigos… ¿o sea tiene que permitir que le falten el respeto y manchen su nombre? Están equivocados. Barcos hizo bien en salir a hablar y yo lo respaldo y defiendo al 200 por ciento”, apuntó Sáenz.

Como se recuerda, Universitario y Alianza Lima igualaron sin goles el último domingo, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

