Conforme a los criterios de Saber más

Uno dejaba sin voz al gran Micky Rospigliosi con sus goles. El otro era como un gladiador romano cuando se plantaba en el mediocampo. Uno representaba la alegría del aliancismo. El otro era el fiel reflejo de la garra crema. Waldir Sáenz y José Luis Carranza. ‘Wally’ y el ‘Puma’. Ídolos de Alianza Lima y Universitario, figuras estelares de los clásicos en la década del noventa, que hoy viven una actualidad polifacética. Como si el primero aún se vistiera de férreo volante central para barrerse y recuperar un balón o como si el segundo se disfrazara de goleador nato para inflar las redes rivales.

El último lunes, los ‘compadres’ remecieron las redes sociales luego de que se hiciera viral un detrás de cámaras de lo que sería un spot publicitario sobre la segunda vuelta de las Elecciones 2021 , con ellos como protagonistas . Aparecen juntos, cada uno vistiendo la camiseta del equipo de sus amores. “Soy José Carranza, el ‘Puma’, y durante 20 años defendí esta camiseta con mucha garra”, dice el exvolante agitando la elástica crema. “Soy Waldir Sáenz, goleador histórico, y durante 20 años defendí esta camiseta con corazón”, agrega ‘Wally’ agarrando el escudo aliancista.

LEE TAMBIÉN: Los problemas financieros del Inter que complican la actualidad del peruano en el club





Waldir Saenz y el "Puma" Carranza protagonizando el out of context fútbol peruano definitivo.



pic.twitter.com/MxnsFpKfX1 — Error ArbitraI (@ErrorArbitralTR) May 4, 2021

Mientras ambos se quitan la camiseta de sus respectivos clubes para dejar ver la de la selección peruana que estaba debajo, una voz les marca la pauta: “Despacio, tranquilos...acomódense”, les dice. Luego los ídolos se juntan y, sincronizados, señalan: “pero cuando se trata de defender al Perú, somos una sola camiseta. Le metemos garra, le metemos corazón. ¡Viva el Perú!, ¡Viva la democracia!”, gritan antes de que el ‘Puma’ se “despidiera” fiel a su estilo.

En medio de un clima político tenso por la proximidad de la segunda vuelta, ‘Wally’ y el ‘Puma’ fueron blanco de comentarios. Estuvieron los que criticaron y los que defendieron. Además, como no podía ser de otra manera, aparecieron los memes, esa nueva forma de comunicar un mensaje que se ha vuelto parte de nuestra vida cibernética.

LEE TAMBIÉN: Los problemas financieros del Inter que complican la actualidad de Paolo Guerero

José Luis Carranza, un todoterreno

Desde que jugaba en el club La Azaña de Rímac, cuando tenía 10 años más o menos, José Luis soñaba. Porque los sueños son gratuitos. El séptimo de nueve hermanos se ponía las zapatillas con la ilusión de algún día defender la camiseta crema de sus amores. Y cuando lo hizo no la dejó nunca. Ni para dormir. Debutó en el 85 y se retiró en el 2004. Casi 20 años de fidelidad pura. Casi 20 años y un amor eterno. “La ‘U’ me hizo un ganador”, le dijo alguna vez a DT.

El problema nunca fue el ‘Puma’. Jugó toda su carrera en Universitario rechazando ofertas del fútbol extranjero, es el jugador con más títulos en la historia del club (8) y el que más clásicos disputó (61) . El problema vino después. Se retiró mal con la dirigencia y ahora debe pagar para ver un partido de la ‘U’. “Aquí nos hemos olvidado de muchos jugadores antiguos. De años. Y eso no puede ser”, criticó en una entrevista.

José Luis Carranza junto al alcalde de Ate, Edde Cuellar.

Tras colgar los chimpúnes, José Luis tuvo que ingeniárselas para vivir. No bastaba con ser el ídolo vivo más grande de Universitario. Como si estuviera en el campo, el Flaco fue un mil oficios. En el 2006 postuló a la alcaldía de Comas prometiendo agua y desagüe en lugares que carecían de estos servicios esenciales, aunque sin éxito . Luego se hizo cargo de las divisiones menores de aquel Juan Aurich del 2008 que ascendió a Primera. También intentó sacar su marca de panetones.

El ‘Puma’ nunca le tuvo miedo a las cámaras. Ni siendo jugador ni ahora. En 2008 fue invitado en el programa de Jaime Bayly. También participó en el reality show de bailbe “Bailando por un sueño” de Gisela Valcarcel, donde inmortalizó el “baile de la malagua” . Y se animó a soltar algunos gallos en “Cantando con Magaly”. Hace poco pasó de ser un refuerzo de lujo en el programa Esto es Guerra a ser una de las caras del spot publicitario de una casa de apuestas. Un todoterreno dentro y fuera del campo.

Las nuevas facetas de un goleador

Ciento setenta y ocho goles en 349 partidos. Si algo hizo Waldir Sáenz fue alegrar los corazones del pueblo aliancista. El goleador histórico no pudo retirarse en el club de sus amores. Infló redes hasta los 40 años. Su último club fue el Walter Ormeño de Cañete. Antes ascendió con Sport Boys a Primera. En el medio estuvo tres años inactivo, hasta que se calzó nuevamente los chimpunes.

Así como le pasó al ‘Puma’, ‘Wally’ también sufrió la indiferencia de algunos dirigentes, pero eso no le quita ni un centímetro de reconocimiento. Ni el agradecimiento del hincha. “Si no hubiera estado en Alianza Lima, no sé qué hubiera sido de mi vida”, confesó alguna vez a El Comercio.

Waldir Sáenz fue parte del equipo de 'Los Leones' en el programa "Esto es Guerra".

Así como la rompió dentro del verde, Sáenz lo hizo en la pantalla chica. En 2012 participó en “El Gran Show” de Gisela Valcárcel con el objetivo de ayudar a niños con cáncer. También pasó por el reality show “La Máscara”. Y no dudó en competir por un día en “Esto es Guerra”. Además, por un tiempo, fue panelista del programa deportivo “Después de Todo” de Movistar TV.

Waldir también es parte también del spot de una reconocida casa de apuestas que juntó a exfiguras del fútbol peruano como él, el ‘Puma’, Aldo Olcese, el ‘Checho’ Ibarra, entre otros.

MÁS EN DT