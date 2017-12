Wilder Cartagena: “Mi intención es salir al extranjero”

El 2017 será un año inolvidable para Wilder Cartagena, porque creció bastante como futbolista en la Universidad San Martín, al punto de convertirse en el capitán del conjunto santo y en uno de los futbolistas más importantes del equipo. Su notable rendimiento hizo que Ricardo Gareca lo llamara a la Blanquirroja para las Eliminatorias.

Ahora es prácticamente un hecho que no seguirá en Santa Anita. Eso no lo deprime, ya que siente que tiene las capacidades necesarias para militar en cualquier elenco del fútbol local. Trascendió que Alianza Lima y Sporting Cristal andan tras sus pasos. Wilder, confeso hincha blanquiazul, guarda en su memoria gratos momentos en Matute; sin embargo, su prioridad es marcharse a una liga europea de élite y así ser convocado para disputar el Mundial Rusia 2018.

— ¿La emoción de la clasificación al Mundial ya pasó?

No, todavía. La emoción sigue. Después de tantos años Perú vuelve a un Mundial. Es difícil que esa emoción se vaya.

— ¿En algún momento pensaste que serías llamado en el proceso de las Eliminatorias?

Sí. Era algo que me propuse y es algo por lo que trabajé mucho. El profesor me dio la confianza para estar en la selección y así logré debutar.

— ¿Qué aspectos buscaba Ricardo Gareca que fortalecieras en las prácticas?

El tema físico. Quería que corriera más y haga muchos movimientos defensivos. En eso mejoré bastante y me ha servido.

— ¿De quién aprendías más durante los entrenamientos?

De todos, porque internacionalmente son unos jugadores muy buenos. En mi posición están Renato [Tapia] y [Yoshimar] Yotún. Me gusta mirar mucho a los futbolistas que vienen de allá. Son unos cracks.

— Se da tu debut absoluto en Quito, en un partido muy complicado. ¿Cómo alguien tan joven puede manejar la ansiedad en una situación así?

La manejé por la confianza que tenía. Estaba muy confiado de hacer bien las cosas. Sabía que era mi única oportunidad para saber si me mantenía en la selección peruana y solo en mi cabeza pensaba en aprovecharlo [el momento]. Gracias a Dios lo hice bien.

— ¿Sientes que realizaste el partido perfecto?

Sí. En cuanto a puntaje creo que hice un partido muy alto, pero igual siempre hay que mejorar. Soy un jugador que nunca se conforma. Creo que en Quito tuve una jugada en donde tuve que salir más rápido y la perdí. Bueno, fue una jugada, pero después entré bien para los pocos minutos que tuve.

Cartagena marcando a Messi en La Bombonera por Eliminatorias Rusia 2018. (Foto: USI) Cartagena marcando a Messi en La Bombonera por Eliminatorias Rusia 2018. (Foto: USI)

— ¿Qué sentiste al enfrentar a Lionel Messi en La Bombonera?

Fue un sueño cumplido. Es el jugador más difícil con el que me enfrenté en toda mi carrera. De igual forma sacamos un empate importantísimo. Fue clave para llegar al repechaje.

— ¿Qué te llevó a seguir los últimos tres años defendiendo a la Universidad San Martín?

La continuidad más que todo. Desde que vine de Portugal buscaba eso y la San Martín pudo brindarme eso. Estoy agradecido con el club. Me han tratado muy bien. Este año tuve la oportunidad de ser el capitán del equipo. Me sentí muy contento. Gracias al apoyo que me dieron crecí en mi fútbol y pude llegar a la selección.

— ¿Por qué tu paso en Portugal fue tan corto?

Fue un año duro con puras lesiones. La verdad que nunca tuve tantas lesiones en mi vida deportiva, pero esas cosas te enseñan. Me pasó eso a los 19 años. Maduré rápido por esa situación tan complicada. Ahora que tengo 23 me considero un jugador muy fuerte de cabeza.

— ¿Está en tus planes volver a Alianza Lima?

Bueno, no te voy a mentir que siempre están el cariño y el hinchaje. Sin embargo, esos temas los ven los directivos y mi representante. Capaz hay conversaciones, pero yo no me meto mucho en eso. La verdad, siempre me mantengo alejado, pero mi primera intención es salir a alguna liga del extranjero.

— ¿Qué ligas del exterior te seducen más?

Cualquiera. Creo que en Europa y México las ligas son muy competitivas. El fútbol competitivo ha crecido mucho actualmente y yo quiero llegar a una liga de esas para poder demostrar que puedo estar allá y ser útil.

— ¿Te sientes capaz de luchar por un puesto en el Mundial Rusia 2018?

Sí, claro. Me siento muy capaz y voy a pelear para lograrlo. Me he puesto como meta quedarme entre los 23 convocados. Sé que tengo que trabajar muy duro, porque hay jugadores que están en mi puesto y tienen un nivel impresionante en sus equipos. Pero yo tengo confianza en mí y sé lo que puedo dar.

— ¿La clasificación al Mundial fue tu revancha por lo que sucedió en el Sudamericano 2013 [Perú quedó eliminado en el hexagonal final, que clasificaba al Mundial Sub 20 de Turquía]?

Sí, así lo hemos visto algunos. En ese Sudamericano me quedé muy triste al igual que mis compañeros, pero eso se borró con esta clasificación, que no te la quita nadie.