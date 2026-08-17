Williams Riveros se emociona por el apoyo de los hinchas de la ‘U’ y promete seguir luchando por el Clausura. Foto: Universitario
Williams Riveros se emociona por el apoyo de los hinchas de la ‘U’ y promete seguir luchando por el Clausura. Foto: Universitario
Por Redacción EC

El triunfo 3-2 de Universitario de Deportes ante FC Cajamarca, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026, dejó una importante celebración entre los hinchas cremas que acompañaron al equipo en una plaza complicada.

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