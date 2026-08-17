El triunfo 3-2 de Universitario de Deportes ante FC Cajamarca, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026, dejó una importante celebración entre los hinchas cremas que acompañaron al equipo en una plaza complicada.

Tras la victoria, el defensor Williams Riveros utilizó sus redes sociales para agradecer el respaldo de los aficionados y destacó la importancia de mantener la confianza en el plantel.

“Que el hincha Universitario nos siga acompañando y confiando en nosotros, lo de ayer fue una locura. Esto nos compromete a seguir luchando”, expresó el zaguero.

Williams Riveros. (Foto: Universitsario)

Universitario ganó en una plaza complicada

La ‘U’ consiguió tres puntos importantes en Cajamarca después de imponerse por 3-2 ante FC Cajamarca. El resultado permitió al equipo dirigido por Héctor Cúper mantenerse cerca de los primeros lugares del Clausura.

El encuentro tuvo momentos de tensión para el conjunto crema, que consiguió sostener la ventaja en el tramo final para quedarse con una victoria que también significó una inyección de confianza para el plantel.

Williams Riveros: "Que el hincha Universitario nos siga acompañando y confiando en nosotros, lo de ayer fue una locura. Esto nos compromete a seguir luchando".



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/RQZGySmMmG — Raúl Chávez (@raulchavezpa) August 17, 2026

Para Riveros, el respaldo recibido durante el partido y después del triunfo representa una motivación adicional de cara a los siguientes compromisos.

Universitario llegó a 10 puntos en el Torneo Clausura y se mantiene a un punto del líder Alianza Lima, por lo que cada jornada adquiere mayor importancia en la lucha por el segundo certamen de la temporada.

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