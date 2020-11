Alianza Lima se encuentra en un momento muy crítico. El club blanquiazul está al borde del descenso y este sábado tiene un último y complicado reto en la Liga 1 frente a Sport Huancayo, que busca asegurar su clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana cueste lo que cueste.

Sin duda el partido por la última fecha de la Fase 2 del torneo estará muy candente. El club íntimo busca el triunfo para asegurar su permanencia en la Liga 1, pero el ‘Rojo Matador’ no dará el brazo a torcer, teniendo en cuenta que podría quedar fuera de la Sudamericana. Así lo dio a entender Wilmar Valencia.

El entrenador del conjunto huancaíno está enfocado en el partido de este sábado, donde solo tiene en mente ganar para afianzar su clasificación a la próxima edición del torneo internacional, aunque ello pueda suponer el descenso de Alianza Lima.

“Yo por Alianza jugué gratis varios meses, después de la tragedia. Pero hoy me debo a mi trabajo y a Sport Huancayo. Mañana vamos a salir con lo mejor que tenemos. Lo que más deseo es cerrar el año dejando clasificado a Sport Huancayo para un evento internacional y pasar a la siguiente fase de la Sudamericana”, indicó el entrenador en entrevista con Gol Perú.

Wilmar Valencia lamentó algunos comentarios que indican una posible ayuda a los íntimos para que estos no pierdan la categoría. El técnico negó que su pasado en Alianza Lima influya en su planteamiento para el duelo.

“Cada uno es dueño de sus acciones y temores. Estoy tranquilo y mi tranquilidad no tiene precio ni la cambia nada. No voy a hacer casos a comentarios. La gente que me conoce sabe cómo soy. La opinión de la gente que me conoce es la que realmente tiene el valor necesario”, sostuvo.

“Cada uno tiene una responsabilidad y pienso que uno debe cumplir y dar el máximo para no reprocharse nada, dentro de la responsabilidad que le corresponde. Me debo a Sport Huancayo. No tengo nada que ver con Alianza. No soy responsable de la situación que vive Alianza. Soy un agradecido de la oportunidad que tengo y que me brinda Sport Huancayo. Mientras pertenezca a Sport Huancayo, voy a dar lo mejor”, agregó.

El entrenador del conjunto huancaíno también habló sobre el buen papel del equipo en la presente edición de la Copa Sudamericana, donde obtuvieron un valioso empate sin goles en condición de visita ante Coquimbo Unido y esperan lograr su pase a cuartos de final el próximo miércoles en Lima.

“Contento de ser parte de este equipo. Todo lo bueno que se viene haciendo en el año hay que ratificarlo clasificando a la Copa Sudamericana 2021 y el miércoles (vuelta ante Coquimbo Unido) intentar continuar en la del 2020″, dijo.

