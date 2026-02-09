Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Polémica acción que el árbitro cobró en el Universitario vs. Cusco FC. (L1 MAX)
Polémica acción que el árbitro cobró en el Universitario vs. Cusco FC. (L1 MAX)
Por Redacción EC

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso hoy EN VIVO: a qué hora y dónde ver el Apertura
Fútbol peruano

FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso hoy EN VIVO: a qué hora y dónde ver el Apertura

Atención, Alianza Lima: ¿cuándo llega 2 de Mayo y cómo le fue el fin de semana en Paraguay?
Fútbol peruano

Atención, Alianza Lima: ¿cuándo llega 2 de Mayo y cómo le fue el fin de semana en Paraguay?

Winston Reátegui cuestiona penal cobrado por Kevin Ortega: “Esto no es penal”
Fútbol peruano

Winston Reátegui cuestiona penal cobrado por Kevin Ortega: “Esto no es penal”

La Liga 1 no se detiene: la ‘U’ va por el golpe en casa, Cristal por su revancha y Alianza visita una plaza dura
Fútbol peruano

La Liga 1 no se detiene: la ‘U’ va por el golpe en casa, Cristal por su revancha y Alianza visita una plaza dura