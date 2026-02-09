Winston Reátegui cuestiona penal cobrado por Kevin Ortega: “Esto no es penal”

Winston Reátegui, expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), se pronunció sobre el penal cobrado por Kevin Ortega en el último partido de la Liga 1, una decisión que generó polémica entre jugadores, hinchas y comandos técnicos. Para el exárbitro FIFA, la jugada no debió sancionarse como falta.

“Esto no es penal”, afirmó Reátegui de manera tajante al analizar la acción, explicando que el futbolista involucrado necesitaba elevarse y tomar impulso como parte natural del movimiento del juego.

El titular de la Conar sostuvo que en este tipo de acciones siempre existe cierto riesgo de contacto, pero remarcó que no todo roce debe ser considerado infracción. “Siempre el riesgo se da, pero hay que entender que en esta jugada el jugador tiene que elevarse para tomar impulso”, señaló.

En esa línea, advirtió sobre una interpretación excesivamente rígida del reglamento que podría desnaturalizar el fútbol. “Si vamos a buscar hormiguitas en el jardín, todo va a ser penal o tarjetas rojas. Y el fútbol no se trata de eso”, expresó, en clara crítica a los cobros minuciosos que no consideran el contexto de la jugada.

Finalmente, Reátegui subrayó la importancia de la preparación arbitral y del criterio en la toma de decisiones dentro del campo. “El arbitraje se aprende estudiando y se ejerce pensando”, concluyó.

El penal cobrado a favor de Cusco FC, significó el empate para la ‘U’ al final del partido, impidiéndole llevarse los tres puntos en el encuentro,